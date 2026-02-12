На Кубани учреждена Ассоциация агротуризма и культурного наследия

На Кубани учреждена и начинает работу Ассоциация агротуризма и культурного наследия (АКТН), которая займется формированием стандартов качества в этой сфере.

Планируется, что ассоциация будет заниматься созданием культурных стандартов в агротуризме, привлекать экспертов, оказывать консультативную поддержку своим членам, анализировать различные деловые ситуации и давать правовые рекомендации.

«Основные задачи ассоциации — помогать создавать места с акцентом на локальные продукты, формировать взгляд на агротуризм как часть культуры места, развивать сервис как основу уважительного и осознанного гостеприимства, начать работу над базовыми принципами и стандартами качества агротуристических проектов. Отдельное направление — это выстраивание диалога между бизнесом, экспертным сообществом и институтами развития»,— рассказала «Ъ-Кубань» президент АКТН Ольга Панченко.

Первая стратегическая сессия ассоциации намечена на 26 февраля в краснодарском БЦ «Меркурий». Ожидается, что в ней примут участие представители региональных органов власти, эксперты отрасли и предприниматели. Предполагается, что прямо на ней начнется обсуждение обсуждение вопроса о формировании стандартов качества в сфере.

Это уже не первая на Кубани ассоциация, которая сконцентрируется на вопросах поддержки агротуризма. С 2017 года в крае уже существует Ассоциация аграрного туризма, зарегистрированная в Абрау-Дюрсо, Новороссийск, председателем которой является Юлия Пархоменко. Эта ассоциация создавалась «сверху», при содействии региональных властей: краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, при поддержке комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Кубани. Сама Юлия Пархоменко возглавляет ЗАО «Абрау-Дюрсо» и является депутатом ЗСК.

Также, по данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», в Сочи зарегистрирована ассоциация «Федерация развития этно- и агротуризма, экоотелей и глэмпингов», зарегистрированная в 2023 году. Ее возглавляет Светлана Модина. Однако справочные базы и открытые источники не показывают сколь-либо значимой активности этой организации.

Президент новой ассоциации (АКТН) Ольга Панченко является бенефициаром и руководителем Северского рыбхоза, у которого в минувшем году Генпрокуратура изъяла 75 га земли. Создание профессиональной площадки, на которой можно было бы с привлечением экспертов обсуждать возникающие у предпринимателей, работающих в сфере агротуризма и культурного наследия, проблемы, вопросы законодательства и правоприменения, по ее словам, в некоторой степени стало следствием этой ситуации.

Михаил Волкодав