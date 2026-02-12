Новым владельцем лайнера «Князь Владимир» может стать московская компания
Московская компания «Развитие города» может стать новым владельцем лайнера «Князь Владимир». По протоколу рассмотрения заявок от 10 февраля 2026 года, она признана единственным претендентом на покупку судна и соответствует установленным требованиям. Решение о заключении договора купли-продажи или отказе от сделки должно быть принято ФГУП «Росморпорт» не позднее 12 марта, сообщило агентство «ПортНьюс» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Росморпорт».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Продажа лайнера объясняется экономической целесообразностью: использование «Князя Владимира» на традиционных круизных маршрутах в Черном море ограничено в связи с проведением спецоперации. В «Росморпорте» отметили, что поддержание судна в исправном состоянии сопряжено с высокими затратами и рисками стоянки без своевременного ремонта. Кроме того, проведение капитального ремонта затруднено технически и дорого, а план утилизации признан финансово нецелесообразным.
Лайнер «Князь Владимир» построен в конце 1960-х годов, имеет девять палуб и долгое время эксплуатировался как паром в Средиземном море. В 2016 году он был продан российскому владельцу и прошел реконструкцию в 2013, 2017 и 2023 годах.
ООО «Развитие города» зарегистрировано в Московской области в 2023 году. Генеральным директором компании является Алаа Абунукта, учредителем — Мадинат Алиев. Основной вид деятельности предприятия — работа ресторанов и доставка продуктов питания.