Власти Кубани установили штрафы за навязывание услуг такси

В Краснодарском крае введена административная ответственность за навязывание услуг такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вне специально отведенных зон. Поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях» были инициированы министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

Согласно изменениям, граждане за предложение услуг такси вне установленных мест будут оштрафованы на 5 тыс. руб., предприниматели — на 20 тыс., юридические лица — на 50 тыс. руб. Протоколы о правонарушениях будут составлять уполномоченные представители краевого министерства.

Запрет распространяется на территорию в радиусе 200 м от входов и выходов вокзалов и аэропортов. Ограничение не касается официальных перевозчиков и служб заказа такси, работающих в специально оборудованных местах, определенных владельцами транспортной инфраструктуры, уточнил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юрий Савенко.

По данным минтранса, в 2026 году перевозкой пассажиров и багажа легковым такси в крае занимается более 32,9 тыс. организаций.

Вячеслав Рыжков