Экс-депутат Госдумы Вороновский госпитализирован в медчасть СИЗО

Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский, обвиняемый в получении взятки, помещен в медицинскую часть СИЗО, сообщила его представитель Галина Калинченко в ходе заседания Центрального районного суда Сочи по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

В декабре 2025 года Басманный суд Москвы арестовал господина Вороновского по обвинению в получении особо крупной взятки, а 28 января Мосгорсуд продлил ему меру пресечения. По словам защитника, из-за состояния здоровья рассмотрение иска предлагается отложить до конца февраля.

Иск Генпрокуратуры касается имущества Анатолия Вороновского и соучастников, полученного незаконным путем в размере 2,8 млрд руб., когда он возглавлял департамент транспорта Краснодарского края и министерство транспорта региона в 2015–2017 годах. Ответчиками проходят депутаты Госдумы и заксобрания Краснодарского края, а также чиновники, участвовавшие в оформлении и распоряжении полученным имуществом.

По версии обвинения, господин Вороновский распределял государственные и муниципальные заказы без конкурсных процедур, требуя денежные выплаты за доступ к работам по дорожной инфраструктуре края. При проведении аукционов с завышенной стоимостью он обеспечивал победу заранее выбранных фирм. Депутаты Андрей Дорошенко и Александр Карпенко, по данным прокуратуры, под покровительством обвиняемого Вороновского возглавляли краснодарскую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой было обязательным для участия в закупках.

Анатолий Вороновский избирался в Госдуму VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя и советника губернатора региона. В ноябре 2025 года он сложил депутатский мандат.

Вячеслав Рыжков