На Дону зафиксировали нарушение при обработке озимой пшеницы пестицидами
В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение норм использования пестицида при выращивании сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Должностные лица ведомства установили, что фермер в Красносулинском районе проводил обработку посевов озимой мягкой пшеницы препаратом «Террастар» в дозировке 0,028 л/га и 0,03 л/га. Однако, согласно требованиям действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в России, препарат «Террастар» допускается применять для данной культуры, однако только в дозировке от 0,02 до 0,025 л/га.
За нарушение регламента использования химиката предпринимателю объявили предостережение.