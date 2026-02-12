На Дону зафиксировали нарушение при обработке озимой пшеницы пестицидами

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение норм использования пестицида при выращивании сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Должностные лица ведомства установили, что фермер в Красносулинском районе проводил обработку посевов озимой мягкой пшеницы препаратом «Террастар» в дозировке 0,028 л/га и 0,03 л/га. Однако, согласно требованиям действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в России, препарат «Террастар» допускается применять для данной культуры, однако только в дозировке от 0,02 до 0,025 л/га.

За нарушение регламента использования химиката предпринимателю объявили предостережение.

Константин Соловьев