Главные новости за 10 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Убитого мальчика из Петербурга похоронят 11 февраля на Южном кладбище. Церемония прощания пройдет около 13:00 у центральной площади, место будут охранять полиция и Росгвардия.

Акции компании VK на Московской бирже демонстрируют рост на 3,5–3,7% на фоне сообщений о проблемах в работе мессенджера Telegram. Стоимость бумаг в ходе торгов достигла уровня около 320 рублей за штуку, увеличившись с утренних 310 рублей. Максимальная дневная цена составила 323 рублей.

Петербургская компания «Глобокс Морское проектирование» увеличит долю в «СБК Регион» до 10%. Гендиректор «Глобокса» Сергей Цыварев отметил, что партнер может привлечь до 250 квалифицированных рабочих для Окской судоверфи.

Арбитраж снизил штраф петербургским «Силовым машинам» почти на 500 млн рублей по спору с «Нижневартовской ГРЭС». В итоговом постановлении суд взыскал 257,6 млн рублей вместо 709,7 млн, заявленных изначально.

Адвокат Генрих Падва умер в Москве на 95-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. В конце 90-х адвокат защищал первого мэра Петербурга Анатолия Собчака по делу о злоупотреблениях властью.

Историческое здание на Фонтанке переделают под отель, инвестировав более 1 млрд рублей. Большую часть средств направят на восстановление фасадов и прокладку инженерных коммуникаций без нарушения исторического облика.

«АГР Холдинг» начнет выпускать автомобили Tenet Plus в Петербурге в первой половине 2026 года. Начало производства запланировано на первую половину 2026 года.

Подполковник Константин Фролов (Палач) попросил изменить порядок рассмотрения дела с особого на общий. Через представителей он передал «Ъ Северо-Запад», что не согласен с квалификацией деяний и объемом обвинений. Подробности дела — в материале «Считаю, что это месть за моего отца».

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга предоставит шести предприятиям поручительства на общую сумму 306,6 млн рублей. Это позволит обеспечить финансирования в размере 672 млн рублей.

Впервые за долгое время в Петербурге в январе не сдали ни одного квадратного метра жилья. Участники рынка связывают нулевой результат месяца со спецификой начала года и переносом ввода на декабрь.

Директора «Единой службы заказчика» Всеволожского района Ленобласти задержали за взятку в особо крупном размере. По версии следствия, сумма превысила 6,5 млн рублей.

Тренерский штаб СКА пополнил Леонид Тамбиев. Почти 35 лет назад он выступал за армейцев в качестве игрока.

Здание около «Мюзик-Холла» выставили на продажу за 650 млн рублей. Площадь объекта составляет 3,4 тыс. кв. м, также продается земельный участок 2,1 тыс. кв. м.

ЗакС Ленобласти заново принял закон о льготных тарифах на электроэнергию. На компенсации энергосбытовым организациям в 2026 году выделят 136 млн рублей.