Директора «Единой службы заказчика» Всеволожского района задержали за взятку

В Ленинградской области задержали директора МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее сумма превысила 6,5 млн рублей, сообщили в управлении СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый и другие участники группы по предварительному сговору получили деньги от представителя коммерческой организации за помощь в победе в конкрусе на госзакупку, а также общее покровительство и попустительство при исполнении муниципального контракта на благоустройство земельного участка.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. В суде следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение дела осуществляет УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возможные дополнительные эпизоды и иных причастных лиц.

