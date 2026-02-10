Арбитраж снизил штраф петербургским «Силовым машинам» почти на 500 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес окончательное решение по иску АО «Нижневартовская ГРЭС» к петербургскому АО «Силовые машины», сообщает «Деловой Петербург». Энергетическая компания требовала взыскать с поставщика оборудованию крупную неустойку за задержку поставок для модернизации первого энергоблока.

Изначально АО «Нижневартовская ГРЭС» оценивала свои убытки в 709,7 млн рублей из-за просрочки на 552 дня. Первая инстанция в ноябре 2025 года частично удовлетворила иск, снизив сумму до 543,7 млн. Однако апелляция сочла договорные штрафы несоразмерными и применила иной расчет, основанный на ставках Центробанка.

В итоговом постановлении, опубликованном 9 февраля, суд обязал АО «Силовые машины» выплатить контрагенту 257,6 млн рублей. Таким образом, общая сумма претензий по данному спору была снижена на 452,1 млн рублей. Суд указал, что новый расчет соответствует обычаям делового оборота и исключает необоснованную выгоду.

Это уже второй завершенный спор между этими компаниями по поставкам для энергоблока №1. Ранее с АО «Силовые машины» также были взысканы 529,2 млн рублей за задержку турбин. В совокупности АО «Нижневартовская ГРЭС» удалось взыскать 786,8 млн рублей при изначальных суммарных требованиях в 1,8 млрд.

Андрей Маркелов