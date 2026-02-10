Здание около «Мюзик-Холла» выставили на продажу за 650 млн рублей

В Санкт-Петербурге продают трехэтажное здание, расположенное рядом с Музыкальным театром имени Ф. И. Шаляпина («Мюзик-Холл»). Его стоимость оценили в 650 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Простые решения» Фото: ГК «Простые решения»

Общая площадь объекта составляет 3,4 тыс. кв. м. Помимо трех этажей в здании есть подвал. Новому владельцу также достанется земельный участок площадью 2,1 тыс. кв. м.

«Электрическая мощность 150 кВт. Своя парковка на огороженной территории на 20 машиномест. Уникальный вид на Кронверкский проток и Артиллерийский музей»,— говорится в описании к объявлению, опубликованном ГК «Простые решения».

Татьяна Титаева