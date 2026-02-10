Акции VK выросли на 3,7% после сообщений о начале блокировки Telegram в России

Акции компании VK на Московской бирже демонстрируют рост на 3,5–3,7% на фоне сообщений о проблемах в работе мессенджера Telegram. Стоимость бумаг в ходе торгов достигла уровня около 320 руб. за штуку, увеличившись с утренних 310 руб. Максимальная дневная цена составила 323 руб.

Повышение котировок происходит на фоне новостей о начале ограничений работы Telegram на территории России. Пользователи массово сообщают о сбоях в работе приложения и его веб-версии.

Ранее медиааудитория VK уже показывала рост в условиях ограничения работы зарубежных цифровых сервисов. Так, в 2024 году видеоплатформа VK впервые превысила охват YouTube в России, достигнув 92 млн пользователей. Сервис «VK Видео» также укрепил позиции, став вторым по популярности в стране.

Андрей Маркелов