Убитого мальчика из Петербурга похоронят 11 февраля на Южном кладбище

Семья убитого мальчика из Санкт-Петербурга решила похоронить ребенка с церемонией прощания. Она пройдет 11 февраля, сообщил юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи.

Неравнодушные к судьбе мальчика могут прийти примерно к 13:00 на Южное кладбище, к центральной площади в противоположной стороне от часовни. Место прощания будут охранять полиция и Росгвардия.

Желающих проститься с несовершеннолетним попросили вести себя корректно, уважительно, без оскорблений и обвинений. Господин Никитин подчеркнул, что семье и родственникам убитого мальчика очень тяжело.

Погибшего начали искать 1 февраля. Спустя несколько дней следствие стало рассматривать версию о похищении. В убийстве мальчика признался задержанный Петр Жилкин. После произошедшего Следственный комитет возбудил дело о халатности в отношении соцработников.

Татьяна Титаева