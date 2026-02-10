Петербург поможет малым и средним предприятиям получить 672 млн рублей

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга предоставит шести предприятиям поручительства на общую сумму 306,6 млн рублей. Это позволит обеспечить финансирования в размере 672 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующая программа была одобрена на заседании совета фонда 10 февраля. Полученные средства пойдут на финансирование текущей деятельности, а также пополнение оборотных средств.

Финансовую поддержку получат разработчик высокотехнологичной продукции гражданского назначения, производитель огнетермостойких материалов и средств индивидуальной защиты для пожарных, а также компании, предоставляющие услуги по монтажу, демонтажу и ремонту промышленных машин и технологического оборудования, дистрибьюторы электронного и телекоммуникационного оборудования, кухонных изделий и кофе.

С 2007 года Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Петербурга заключил свыше 6,8 тысяч договоров поручительства на сумму более 61,4 млрд рублей. В прошлом году учреждение предоставило предпринимателям поручительства на 4 млрд рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы общим объемом 13,6 млрд рублей.

Матвей Маслов