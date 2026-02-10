Защищавший интересы экс-мэра Петербурга Собчака адвокат Падва умер в Москве

Адвокат Генрих Падва умер в Москве 9 февраля на 95-м году жизни. О смерти заслуженного юриста России сообщил в Telegram его коллега Максим Пашков. Причиной смерти стал инсульт. Прощание с мэтром состоится в полдень 12 февраля в траурном зале Центральной клинической больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генрих Падва в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Генрих Падва в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

С Петербургом господина Падву связывали давние отношения. В конце 90-х адвокат защищал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Тогда в отношении градоначальника возбудили уголовное дело о злоупотреблениях властью.

Заслуженный юрист России тогда добился прекращения уголовного дела, доказав отсутствие состава преступления и политическую подоплеку преследования. Следом он добился возвращения господина Собчака из Франции в Россию.

Андрей Маркелов