Подполковник Фролов (Палач) выразил несогласие с предъявленными обвинениями

На слушании в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде, состоявшемся 10 февраля, обвиняемый в махинациях с выплатами за ранения бывший начальник группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Константин Фролов (Палач) заявил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела — с особого на общий.

Константин Фролов во время заседания в январе 2026 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подполковник через своих представителей передал «Ъ Северо-Запад», что его прошение связано с тем, что он не согласен с квалификацией деяний, которые ему вменяют, а также с объемом обвинений в части взяток и фактических обстоятельств дела.

Позиция господина Фролова, подчеркнул собеседник «Ъ Северо-Запад», будет служить предпосылкой для дальнейшего рассмотрения дела и пересмотра приговоров остальных участников, в том числе осужденных на основании досудебного соглашения Палача — это четыре человека в Петербурге и около десяти в ЛДНР.

Дело Константина Фролова суд в особом порядке начал рассматривать в январе этого года. Его обвиняют в махинациях с выплатами за фиктивные ранения (самострелы), взятках и других преступлениях. Перед началом разбирательства Палач связал свое преследование с делом отца — экс-гендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, которому инкриминируют коррупционные преступления.

Андрей Кучеров