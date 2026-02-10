Тренерский штаб СКА официально пополнил Леонид Тамбиев

Экс-наставник владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев официально присоединился к тренерскому штабу СКА, сообщает пресс-служба невского клуба. Почти 35 лет назад он выступал за армейцев в качестве игрока, а теперь возвращается вклуб в новой роли.

Господин Тамбиев родился в Риге, в 19 лет перебрался в Ленинград и выступал за СКА в сезоне 1990/91 на позиции левого нападающего. Следом в его карьере были различные европейские лиги. В составе сборной Латвии он выступал на 11 чемпионатах мира и двух Олимпиадах.

Тренерский путь экс-нападающий СКА начал в командах МХЛ и ВХЛ. Среди его достижений — бронза МХЛ и Кубок Братины с «Динамо СПб». В КХЛ он дважды выводил «Адмирал» в плей-офф Кубка Гагарина.

Матвей Маслов