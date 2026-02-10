ЗакС Ленобласти заново принял закон о льготных тарифах на электроэнергию

Законодательное собрание Ленинградской области на внеочередном заседании 10 февраля приняло закон о предоставлении льгот на оплату электроэнергии жителям региона. Чтобы компенсировать разницу в доходах энергосбытовых организаций, в 2026 году правительство области выделит 136 млн рублей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На вычет могут претендовать потребители второго диапазона (от 1500 кВт*ч до 4500 кВт*ч в месяц включительно). Льготы распространяются на физлиц, проживающих в Ленобласти не менее года и являющихся собственниками домовладения, а также на товарищества собственников жилья, управляющие организации и садоводческие некоммерческие товарищества. Для получения вычета необходимо отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.

Подобный закон действовал в регионе до 31 декабря 2025 года. Его собирались продлить, однако законодатели не успели вовремя провести эту процедуру из-за ряда замечаний к законопроекту на заседании парламента в январе текущего года. Новый закон компенсирует промедление и будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года.

Артемий Чулков