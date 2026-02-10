«АГР Холдинг» начнет выпускать автомобили Tenet Plus в Петербурге

«АГР Холдинг» совместно с китайским автопроизводителем Defetoo представила автомобильный бренд Tenet Plus. В пресс-службе российской компании сообщили, что машины будут выпускаться одновременно на двух заводах холдинга. В «АГР Холдинг» входят три предприятия, два из которых расположены в Санкт-Петербурге и один в Калуге.

Модельный ряд разработан с учетом российский условий эксплуатации, отмечается в пресс-релизе холдинга. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года. Список моделей и информацию о сроках выхода на рынок обещают представить позже.

Это уже третий совместный проект «АГР Холдинга» и Defetoo. В августе 2025 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге началось производство машин под брендом Tenet. Кроме того, недавно компании анонсировали запуск производства авто марки Jeland.

В Петербурге российский холдинг контролирует бывший завод Hyundai Motor, выпускающий автомобили Solaris, и бывший завод General Motors, на котором собирают машины китайского суббренда Jaecoo.

Артемий Чулков