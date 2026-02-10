Нулевая отметка

В первый месяц года в Санкт-Петербурге не было введено в эксплуатацию ни одной квартиры в новостройке, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). По данным областного Госстройнадзора, в Ленобласти в январе сдали 24 тыс. кв. м, еще 200 тыс. кв. м было введено в сегменте ИЖС, сказали в региональном комстрое. Эксперты рынка недвижимости не спешат расценивать нулевой результат месяца в городе как некий тревожный фактор из-за специфики спроса в начале года, а девелоперы и вовсе демонстрируют полное спокойствие.

Каждый месяц «Ъ Северо-Запад» подводит итоги ввода жилья на рынке первичной недвижимости Петербурга, основываясь на цифрах, предоставляемых комитетом по строительству города. За прошедшие дни февраля в петербургском комстрое не предоставили данные, сославшись на то, что не подводили итогов января. Отсутствуют данные по количеству сданного жилья в городе за первый месяц года и на ЕРЗ. На сайте городского Госстройнадзора также нет данных о выданных разрешениях на ввод с 1 до 31 января.

Участники рынка недвижимости обращают внимание, что строительные компании и городские власти традиционно стремятся продемонстрировать максимальные результаты по сдаче жилья в конце года, чтобы подогнать итоговые годовые показатели к плановым. Как сообщал «Ъ Северо-Запад», в декабре петербургские девелоперы ввели в строй 682,6 тыс. кв. м жилья — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общий объем ввода составил 2,687 млн кв. м — на 4% больше планового показателя Минстроя РФ.

С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу новые правила выдачи семейной ипотеки, с чем участники рынка связывали возможное падение спроса на рынке первичной недвижимости. Генеральный директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов сказал изданию, что несмотря на изменившиеся условия, видеть в нулевом показателе ввода жилья в январе какие-то тревожные звоночки пока преждевременно. «Отсутствие сдачи квартир в январе или какие-то минимальные показатели ввода в начале года — не повод делать какие-то выводы,— отметил эксперт.— Даже по итогам трех кварталов сложно спрогнозировать, каким будет годовой ввод, потому что девелоперы, как правило, оставляют основной объем сдачи на декабрь».

Из-за грядущих изменений по ипотеке девелоперы ожидали, что продажи в январе превзойдут результаты начала прошлого года.

Коммерческий директор LAR Development (входит в ГК «Запстрой») Евгений Бескровный говорит, что прогноз оправдался на 85–90%. «По сравнению с январем 2025 года количество сделок выросло примерно на 30%, но при этом мы ожидали чуть большего роста»,— не скрывает он.

Дмитрий Фалкин, вице-президент по продажам и сервису группы RBI, уточняет, что, сравнивая «год к году», всегда нужно делать поправку на изменившийся товарный запас компании, но количество сделок в январе 2026 года в группе оказалось на 80% выше, чем год назад. «То есть какой-то сезонной просадки спроса мы не ощущаем. В январе ожидаемые будущие изменения в правилах выдачи семейной ипотеки, конечно, оставались важным фактором, стимулирующим спрос»,— констатирует девелопер.

Результаты января полностью оправдали прогноз об аномально высокой для этого периода активности и в Ленобласти. По словам коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, ажиотаж, вызванный ужесточением условий семейной ипотеки, привел к доле ипотечных сделок в компании на уровне 88%, из которых 92% пришлось на «семейку».

«По нашим данным, в Петербургской агломерации продажи жилья в массовом сегменте в январе 2026 года выросли на 31% в годовом выражении. При этом по сравнению с декабрем 2025 года объем сделок снизился на 37%, что соответствует сезонной динамике начала года,— привел цифры Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург».— Ценовая ситуация осталась устойчиво положительной: средневзвешенная стоимость квадратного метра в январе увеличилась на 1% к декабрю и на 9% — к аналогичному периоду прошлого года».

Прогноз о нетипичном начале года в целом оправдался и в высоких сегментах рынка. Александр Кравцов, совладелец Fizika Development, заметил, что даже при среднем чеке продажи в 20–30 млн рублей клиенты стремились зафиксировать условия кредитования, что стало заметным драйвером продаж в январе.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов полагает, что дальше рынок будет поддерживаться в основном спросом, который не обусловлен семейной ипотекой. «Ожидаем постепенное снижение ее доли в общей структуре ипотечных займов, поскольку рыночная ипотека, с субсидированными ставками, становится все привлекательнее по мере снижения ключевой ставки. Очевидно, что в условиях дорого кредита страдают все: и экономика строительства, и экономика покупки»,— дает оценку эксперт.

Александр Андрианов, акционер GloraX, напротив, думает, что в ближайшие месяцы рынок будет продолжать держаться на льготной «семейной ипотеке» — до момента возможного введения дифференцированной ставки. «Параллельно все участники ждут снижения ключевой ставки: это главный триггер для восстановления как ипотечного спроса, так и потребительской уверенности в целом»,— выражает общее мнение рынка девелопер.

Александра Тен