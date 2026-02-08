Главные новости за неделю 2–8 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Суд снизил штраф Славянскому маслозаводу за растительные жиры в молоке.

В Крыму автомобиль УАЗ сорвался с обрыва на склоне Долгоруковской яйлы рядом с селом Ивановка — пострадали двое взрослых и ребенок.

В Севастополе запретили концерт блогера Ивана Золо в целях безопасности и по нравственным соображениям.

Экс-министр транспорта Кубани Алексей Переверзев дал показания на детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко.

Мэром Анапы избрана бывшая замглавы совета министров Крыма Светлана Маслова.

Суд признал комика Артемия Останина (включен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) виновным в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) в связи с его выступлениями в комедийных клубах и публикациями в интернете. По совокупности эпизодов ему назначено 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб.

Первый заместитель Юрий Савенко назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края после ареста Алексея Переверзева по обвинению в мошенничестве.

Президент России Владимир Путин назначил экс-прокурора Краснодарского края Сергея Табельского заместителями генерального прокурора Александра Гуцана.

Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу на два месяца бывшего судью районного суда Сочи Валерия Слуку.

Краснодарский краевой суд направил на повторное рассмотрение дело бывшего заместителя главы департамента строительства региона Кирилла Мавриди.

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко общей стоимостью свыше 250 млн руб.

Прокуратура Севастополя направила в суд дело в отношении 33-летней сотрудницы банка, которая с 2016 по 2022 год украла у клиентов и кредитной организации свыше 24 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск министерства природных ресурсов региона о взыскании 34,25 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде, с ЗАО «Волгатранснефть» — владельца танкера «Волгонефть-239», ООО «Каматрансойл» — владельца танкера «Волгонефть-212», а также с ООО «Кама Шиппинг», выступавшего фрахтователем судна.

Суд смягчил наказание бывшему директору Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбию Напсо. Четырехлетний срок лишения свободы в колонии общего режима по просьбе прокуратуры заменен условным осуждением.

В Азовском море у берегов Республики Крым произошло землетрясение магнитудой 4,8.