Дело экс-замглавы департамента строительства Кубани направили на пересмотр
Краснодарский краевой суд направил на повторное рассмотрение дело бывшего заместителя главы департамента строительства региона Кирилла Мавриди, удовлетворив представление прокуратуры. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Первомайский районный суд Краснодара ранее признал экс-чиновника виновным в превышении служебных полномочий. Суд приговорил Мавриди к трем годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие посты в государственных и муниципальных органах на три года. Срок заключения засчитали отбытым.
Прокуратура не согласилась с вынесенным приговором и обжаловала его в вышестоящих инстанциях. Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда повторно изучила материалы и удовлетворила требования надзорного ведомства.
Теперь уголовное дело возвращено для нового рассмотрения в Первомайский районный суд Краснодара.
«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд обратил в доход государства недвижимость Кирилла Мавриди и его отца. Судебная коллегия по гражданским делам отменила первоначальное решение Прикубанского районного суда, который отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований.