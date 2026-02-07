В Севастополе отменили концерт Ивана Золо по соображениям безопасности

В Севастополе принято решение о запрете проведения концерта исполнителя и блогера Ивана Золо. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, указав, что основанием для отмены мероприятия стали вопросы общественной безопасности и нравственные соображения. Отмечается, что при принятии решения учитывались как содержание мероприятия, так и формат его проведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Власти подчеркнули, что в текущих условиях особое значение имеет ответственность организаторов за культурный контент, выносимый в публичное пространство. По их оценке, массовые мероприятия, ориентированные в том числе на подростковую аудиторию, должны соответствовать установленным духовным и нравственным ориентирам и не допускать распространения сомнительных ценностей. Отдельное внимание было обращено на заявленный возрастной порог участников концерта, который, по мнению администрации, не соответствует требованиям и был обозначен с нарушениями.

Дополнительным фактором для принятия решения стала ситуация в сфере безопасности. В Севастополе продолжает действовать высокий, так называемый желтый, уровень террористической опасности. В этих условиях, согласно решениям оперативного штаба, проведение любых массовых мероприятий подлежит обязательному согласованию с департаментом общественной безопасности города. Власти указали, что соответствующее согласование в отношении данного концерта получено не было.

В администрации подчеркнули, что приоритетом остается защита жизни и здоровья жителей города, прежде всего детей и подростков. В связи с этим любые мероприятия, не отвечающие требованиям безопасности и действующему порядку согласования, не могут быть допущены к проведению. Принятое решение направлено на предотвращение возможных рисков и соблюдение установленных норм в сфере общественной безопасности.

Городские власти выразили уверенность, что жители Севастополя с пониманием отнесутся к введенным ограничениям, и напомнили организаторам о необходимости строгого соблюдения действующих правил при планировании культурных и развлекательных событий.

Мария Удовик