Суд снизил штраф Славянскому маслозаводу за растительные жиры в молоке

ОАО «Маслосырзавод “Славянский”» через Арбитражный суд Краснодарского края снизил административный штраф до 200 тыс. руб. Предприятие оспорило постановление Южного межрегионального управления Россельхознадзора и добилось переквалификации правонарушения с ч. 2 на ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, летом 2025 года в ходе внеплановой проверки ведомство выявило нарушения при производстве ультрапастеризованного питьевого молока. Лабораторные исследования показали наличие растительных масел и фитостеринов в продукции, изготовленной по ГОСТ. На упаковке образцов растительные жиры не указывались, что не соответствовало фактическому составу.

Первоначально 7 августа 2025 года Россельхознадзор вынес постановление по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем техрегламентов), но затем переквалифицировал нарушение на ч. 2 той же статьи, предполагающую причинение вреда жизни или здоровью граждан.

Арбитражный суд Краснодарского края отметил противоречия в протоколе инспектора. Специалист утверждал, что растительные жиры сами по себе не угрожают здоровью, но без документального обоснования делал вывод об опасности их регулярного потребления вместо молочных жиров.

Суд подчеркнул, что растительные масла и жиры разрешены при производстве пищевой продукции в России. В протоколе отсутствуют сведения о запрещенных веществах или доказательства угрозы здоровью потребителей. Кроме того, оценка влияния продуктов на здоровье населения относится к компетенции Роспотребнадзора, а не ветеринарных служб.

Суд сослался на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой заменители молочного жира безопасны при условии использования непереработанных масел. Так, ВОЗ рекомендует маргарин из растительных жиров как средство профилактики сердечных заболеваний.

Суд отметил, что добавление растительных жиров в молоко не противозаконно и не создает автоматической угрозы здоровью. Однако такая продукция должна маркироваться как молокосодержащий продукт согласно ГОСТ Р 51917-2002.

Наталья Решетняк