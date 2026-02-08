Автомобиль с людьми сорвался со скалы в Крыму

В Крыму автомобиль УАЗ сорвался с обрыва на склоне Долгоруковской яйлы рядом с селом Ивановка — пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС Крыма.

Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

По данным ведомства, глубина падения составила около 200 м. Сначала очевидцы нашли в районе происшествия ребенка и передали его сотрудникам скорой помощи. После этого спасатели вместе с медработниками начали поиски других пострадавших. Операция проходила в сложных метеоусловиях — в темное время суток при видимости в тумане около 10 м. Отсутствовали навигация и связь.

Спустя час поисков на крутом северном склоне горы Чалбаш был обнаружен автомобиль. Рядом с машиной нашли двух пострадавших — мужчину и женщину с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь, зафиксировали в специальных носилках и с применением альпинистского снаряжения эвакуировали. После этого всех пострадавших передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

Наталья Решетняк