Суд смягчил приговор бывшему руководителю ДРСУ Напсо за возмещение ущерба

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и смягчил наказание бывшему директору Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбию Напсо. Четырехлетний срок лишения свободы в колонии общего режима по просьбе прокуратуры заменен условным осуждением. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Сафарбий Напсо признан виновным в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий. При вынесении решения суд учел заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, активное содействие в раскрытии преступлений и возмещение причиненного ущерба.

Следствие установило, что с 2018 по 2021 год Напсо возглавлял организованную группу из сотрудников предприятия, которая совершила масштабные хищения. Через подставных физических и юридических лиц преступники похитили транспортные средства и дорожную технику общей стоимостью более 45 млн руб.

В 2019 году группа организовала фиктивную продажу асфальтобетонного завода, принадлежащего ДРСУ. Подготовив поддельную оценочную документацию, они передали объект стоимостью свыше 81 млн руб. подконтрольной фирме менее чем за 1 млн руб. Завод планировалось использовать для личного обогащения через подставные компании.

В период с 2019 по 2020 год преступники получили более 4 млн руб. по фальшивым документам о поставке товаров. С 2020 по 2021 год они составляли фиктивные справки о выполненных работах и затратах предприятия, присвоив таким образом еще 79 млн руб. по неисполненному контракту из поступивших средств.

