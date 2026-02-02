Минприроды Кубани потребовало с владельцев танкеров «Волгонефть» 34,25 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск министерства природных ресурсов региона о взыскании 34,25 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде, с ЗАО «Волгатранснефть» — владельца танкера «Волгонефть-239», ООО «Каматрансойл» — владельца танкера «Волгонефть-212», а также с ООО «Кама Шиппинг», выступавшего фрахтователем судна. Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление поступило в суд 31 января, предварительное заседание назначено на 24 февраля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К участию в процессе в качестве третьих лиц привлечены Генеральная прокуратура РФ, краевое учреждение «Кубаньгеология» и Кубанский государственный университет. Суд предложил истцу представить доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований и расчет взыскиваемого ущерба, а ответчикам — направить мотивированные отзывы с указанием возражений по каждому доводу.

Основанием для иска стал разлив мазута в Керченском проливе, произошедший 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». После аварии в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы чрезвычайной ситуации регионального уровня, также действует федеральный режим ЧС. По итогам расследования комиссии Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота установили, что крушение произошло в том числе из-за нарушения ограничений по сезону плавания и недостаточной укомплектованности экипажей квалифицированными кадрами.

Росприроднадзор ранее оценил совокупный экологический ущерб от аварии почти в 85 млрд руб. и направил соответствующие иски в Арбитражный суд Краснодарского края. В августе 2025 года суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с «Волгатранснефти» 35,48 млрд руб. ущерба Черному морю, а также солидарно с «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» — 49,46 млрд руб. за последствия крушения второго танкера. В ноябре апелляционная инстанция оставила эти решения в силе.

Помимо этого, в арбитраже рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев судов около 0,5 млрд руб. расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

Вячеслав Рыжков