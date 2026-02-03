Имущество экс-главы Приморско-Ахтарска стоимостью 250 млн рублей арестовано

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко общей стоимостью свыше 250 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили надзорные органы, Максим Бондаренко во время исполнения муниципальной должности приобрел три земельных участка суммарной площадью более 3,1 тыс. кв. м, три жилых дома площадью свыше 1,3 тыс. кв. м, нежилое помещение площадью 118,8 кв. м, три автомобиля и снегоболотоход, общая рыночная стоимость которых превысила 250 млн руб.

Проверка проводилась по материалам управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края. Прокуратура не получила сведений, подтверждающих законность приобретения данных активов на официальные доходы.

30 января 2026 года исковое заявление поступило в Приморско-Ахтарский районный суд. 2 февраля 2026 года суд принял обеспечительные меры и наложил арест на указанное имущество.

Дело ведется в рамках федерального законодательства о контроле за соответствием расходов должностных лиц их доходам.

Максим Бондаренко возглавлял район в период с декабря 2017 года, сначала в статусе и. о., после чего был избран главой района в январе 2018 года. В ноябре 2024 года, после преобразования района в муниципальный округ, он единогласно избран главой нового образования.

В 2025 году прокуратура предъявила к Максиму Бондаренко и некоторым членам его семьи претензии в рамках процесса элитного поселка «Маяк» в Кабардинке. Дело сейчас рассматривается Геленджикским судом. Прокуратура считает, что господин Бондаренко вместе с другими лицами нарушил закон при распределении прав на эти земли. Однако чиновник опроверг эти претензии, заявив, что все сделки были законными.

Алина Зорина