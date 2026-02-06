Экс-министр транспорта Кубани дал показания на детей депутата Госдумы Дорошенко

Дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Милана и Эльдар Дорошенко — стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере после показаний бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. По их словам, на основании показаний экс-министра следствие дало правовую оценку роли детей депутата в схеме распределения дорожных контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Милана и Эльдар Дорошенко были задержаны и арестованы 28 января в Сочи. Они являются владельцами и учредителями ряда дорожных компаний, которые, по версии следствия, использовались для получения и хищения бюджетных средств. В числе таких организаций называются ООО «Северское ДРСУ», ООО «Арма-Лайн» и ООО ПКФ «ДТК». Ранее суд наложил арест на активы этих компаний.

Алексей Переверзев был задержан в конце января по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Центральный районный суд Сочи заключил его под стражу до 19 марта, однако 28 января он полностью признал вину, дал показания на других фигурантов дела и впоследствии был отпущен под подписку о невыезде. В правоохранительных органах региона отмечают, что после его показаний были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности кубанских чиновников за последние десять лет.

Кроме того, господин Переверзев согласился с требованиями Генеральной прокуратуры РФ по антикоррупционному иску.

Вячеслав Рыжков