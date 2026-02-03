Суд арестовал на два месяца бывшего судью районного суда Сочи Валерия Слуку

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении бывшего судьи районного суда Сочи Валерия Слуки, обвиняемого в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Валерий Слука был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным собеседника агентства, один из эпизодов уголовного дела связан с неправомерным изъятием из муниципальной собственности земельного участка в Сочи площадью около 600 кв. м стоимостью почти 4,8 млн руб. В результате этих действий, отмечают правоохранительные органы, были существенно нарушены права муниципального образования, а также подорван авторитет судебной власти и дискредитирован статус судьи.

Вячеслав Рыжков