Комика из Ейска осудили почти на 6 лет за оскорбительные шутки

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева признала комика Артемия Останина (включен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) виновным в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) в связи с его выступлениями в комедийных клубах и публикациями в интернете. По совокупности эпизодов ему назначено 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокурор в прениях просил 5 лет 11 месяцев колонии со штрафом 300 тыс. руб., отмечая, что Останин использовал «социально острые темы» и «религиозные мотивы» для повышения популярности своего канала. Следствие квалифицировало действия юмориста как организованную деятельность, в которую якобы входили «неустановленные лица», готовившие тексты, подбиравшие площадки и обеспечивавшие распространение выступлений в социальных сетях. Свою вину Останин не признал.

Первый эпизод касается выступления в StandUp Brothers, где комик в шутливой форме воспроизвел «диалог с Иисусом» и упомянул молитву в Гефсиманском саду. По мнению экспертизы, это оскорбляло религиозные чувства верующих. Второй эпизод связан с монологом про безногого мужчину в московском клубе «На Трубной», который квалифицирован как разжигание ненависти к инвалидам. Потерпевшими по делу признаны несколько граждан, которые заявили о «унижении и оскорблении» после просмотра видео в интернете.

Адвокат Останина указывал, что публикация шутки о мужчине без ног происходила через сторонние телеграм-каналы, не контролируемые комиком, и оспаривал существование «организованной группы», назвав это способом утяжеления обвинения.

Артемий Останин был задержан 18 марта 2025 года при попытке пересечь границу РФ. По информации члена СПЧ Евы Меркачевой, при задержании в Белоруссии он получил перелом позвоночника, множественные ушибы и повреждение легких.

Вячеслав Рыжков