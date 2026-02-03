Сотрудница банка в Севастополе обвиняется в краже 24 млн рублей

Прокуратура Севастополя направила в суд дело в отношении 33-летней сотрудницы банка, которая с 2016 по 2022 год украла у клиентов и кредитной организации свыше 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Заместитель городского прокурора Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по делу местной жительницы. Ее обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, незаконном доступе к компьютерной информации и краже в крупном и особо крупном размерах.

Согласно данным следствия, обвиняемая работала менеджером в операционном офисе банка в Гагаринском районе города. Она предлагала клиентам заключать договоры банковского вклада на определенный срок, после чего фальсифицировала документы о переводе средств вкладчиков. Деньги она перечисляла на подконтрольные счета и тратила по собственному усмотрению.

Чтобы скрыть махинации, обвиняемая удаляла из банковской системы телефонные номера пострадавших. В результате клиенты не получали SMS-уведомления об операциях по счетам.

За шесть лет сотрудница банка похитила средства у 22 потерпевших и самого банка. Преступная деятельность вскрылась, когда один из клиентов обратился за возвратом депозита.

Расследование провело следственное управление УМВД по Севастополю. Банк полностью компенсировал клиентам нанесенный ущерб. Дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.

Алина Зорина