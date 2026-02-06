Главные новости за 6 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) после поджога топливораздаточной колонки в Кировском районе Петербурга. Неустановленные лица позвонили на мобильный телефон 13-летнему подростку, которого обманным путем заставили пойти на преступление.

Ленобласть выделит около 460 млн рублей на реконструкцию участка автодороги Петербург – Запорожское – Приозерск в Буграх. Работы должны начаться в августе 2027 года и завершиться в ноябре 2028 года.

Строительная группа «Геоизол» может лишиться своих офисов в бизнес-центре «Крюммель Хаус». Арбитражный суд постановил продать 14 помещений, принадлежащих связанной с группой компании «Хрустальная, 11», для погашения долгов по кредитам УК «Геоизол» и Пушкинского машиностроительного завода.

Полиция пришла с масштабным рейдом на Сенной рынок и в хостел на набережной реки Фонтанки, 90. В отделы полиции для привлечения к ответственности за нарушение норм миграционного законодательства доставили 11 человек.

Полиция задержала в Петербурге молодого человека, подозреваемого в масштабных кражах денег с банковских счетов через взлом аккаунтов на маркетплейсах. Злоумышленник использовал программные алгоритмы для доступа к личным кабинетам пользователей, чьи данные он получал из утечек в сети и закрытых телеграм-каналов.

К пятнице, 6 февраля, зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учеников и персонала школы № 39 в Невском районе Санкт-Петербурга. Отравление выявлено и у одного сотрудника пищеблока АО «КСП «Волна».

Смольный выделит 4,4 млрд рублей в 2026 году на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Средства будут направлены в рамках Адресной инвестиционной программы на площадки «Парнас» и «Новоорловская».

В 2025 году рынок легкового такси в Петербурге показал значительный рост. В реестр было внесено почти 19,7 тыс. новых автомобилей, доведя общий парк города до примерно 67 тыс. машин. Число легальных перевозчиков увеличилось на 133%.

Сотрудницу школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга Ларису Азовцеву оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение требований к антитеррористической защищенности образовательного учреждения. В середине декабря в этой школе ученик 9 класса ранил учительницу математики.

Западное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте начало доследственную проверку по факту пожара на грузовом судне в Финском заливе. По информации «Ъ Северо-Запад» речь идет о контейнеровозе MSC Giada III, следовавшем из Бельгии в Санкт-Петербург под флагом Либерии.

Схему нелегальной торговли частями тел из морга накрыли в Александровской больнице. По уголовному делу арестованы заведующий патологоанатомическим отделением медучреждения Андрей Кавецкий и учредитель ООО «Анабиоз» Станислав Маслов. Подробнее — в материале.

Нелегальную выдачу военных билетов организовали в Приозерском районе Ленинградской области. Злоумышленники получили денежное вознаграждение от более 15 мужчин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за халатности сотрудников одной из петербургских школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района. Их работой заинтересовались после гибели пропавшего мальчика.