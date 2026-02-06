Части тел умерших людей продавали в Петербурге для опытов в косметологии и хирургии

Схему нелегальной торговли частями тел из морга накрыли в Санкт-Петербурге. По подозрению в причастности к преступлениям задержали учредителя коммерческой организации, специализирующейся на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующего патологоанатомическим отделением больницы.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступная схема раскрыта полицией совместно с представителями Росфинмониторинга. Специалистами установлено, что руководство петербургской больницы за деньги способствовало вывозу биоматериалов покойных. Ими чаще всего были граждане, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников. По информации ГСУ СКР по Петербургу, речь идет об Александровской больнице.

«В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии»,— сообщила госпожа Волк.

В помещении морга представителям коммерческих структур научно-исследовательской направленности позволяли проводить вскрытия без оформления необходимых документов. Кроме того, злоумышленники подменяли тела покойников для того, чтобы родственники не заподозрили неладное.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 286, 290 и 291 УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Татьяна Титаева