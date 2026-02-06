СК возбудил дело после поджога ребенком толпливораздаточной колонки в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) после поджога топливораздаточной колонки в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Выяснилось, что 5 февраля неустановленные лица позвонили на мобильный телефон 13-летнему подростку, которого обманным путем заставили пойти на преступление. В результате возгорания ребенок получил ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следователи осмотрели место происшествия и продолжают выяснять обстоятельства дела. Специалисты рекомендуют родителям рассказывать детям о телефонных мошенниках и проявлять максимальную бдительность во время телефонных разговоров.

Андрей Маркелов