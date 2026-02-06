СКР начал проверку возгорания контейнеровоза MSC Giada III в Финском заливе

Западное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте начало доследственную проверку по факту пожара на грузовом судне в Финском заливе. По информации «Ъ Северо-Запад» речь идет о контейнеровозе MSC Giada III, следовавшем из Бельгии в Санкт-Петербург под флагом Либерии.

По данным ведомства, возгорание произошло в техническом помещении судна ночью 5 февраля. Члены экипажа не пострадали. Судно было отшвартовано в Большой порт Санкт-Петербург с помощью аварийно-спасательной техники. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи изучат произошедшее на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Источники «Ъ Северо-Запад», знакомые с ситуацией, отмечают, что следователи исключают версию теракта, и, с большой долей вероятности, возгорание было вызвано техническими неполадками.

Владимир Колодчук