Взламывавшего аккаунты россиян на маркетплейсах хакера задержали в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге молодого человека, подозреваемого в масштабных кражах денег с банковских счетов через взлом аккаунтов на маркетплейсах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Злоумышленник использовал программные алгоритмы для доступа к личным кабинетам пользователей, чьи данные он получал из утечек в сети и закрытых телеграм-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жертвами преступлений стали жители нескольких регионов России, включая Москву, Казань, Челябинск и Новосибирск. С помощью специального браузера подозреваемый проверял возможность входа в аккаунты и, при обнаружении привязанной банковской карты с балансом, оформлял покупки высоколиквидных товаров для последующей перепродажи.

В ходе обыска изъяты ноутбук и телефон с 3 тыс. файлов, содержащих информацию для несанкционированного доступа к аккаунтам. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваемый заключен под стражу. На данный момент установлена его причастность к 13 эпизодам, расследование продолжается.

Андрей Маркелов