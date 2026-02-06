Смольный направит 4,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Смольный выделит 4,4 млрд рублей в 2026 году на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Средства будут направлены в рамках Адресной инвестиционной программы на площадки «Парнас» и «Новоорловская».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам пресс-службы ОЭЗ, основные задачи на предстоящий год — завершение строительства Инновационного центра №2 на «Новоорловской», развитие инженерной инфраструктуры на «Парнасе» и начало первого этапа строительства инновационного центра №4 на той же площадке. Эти проекты направлены на создание современных условий для резидентов площадки.

За 20 лет работы особой экономической зоны совокупные инвестиции резидентов составили 156 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджет превысили 108 млрд рублей, из которых 30 млрд поступили непосредственно в бюджет Петербурга.

Андрей Маркелов