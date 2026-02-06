Халатность соцработников привела к уголовному делу после гибели мальчика в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за халатности сотрудников одной из петербургских школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района. Их работой заинтересовались после гибели пропавшего мальчика.

В пресс-службе ведомства уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ, поскольку работники школы и соцучреждения не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью мальчика. Его тело нашли в водоеме в Ломоносовском районе.

Женщина воспитывает семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. Эта семья была на учете в органах системы профилактики с 2025 года. Зная, что мальчик достиг возраста для поступления в школу, сотрудники образовательного учреждения не оказали ей должного содействия по зачислению. При этом там обучаются двое детей женщины.

В органы опеки не были внесены предложения о применении к матери мальчика мер из-за ненадлежащего ухода за несовершеннолетними. Соцработники были осведомлены об антисанитарных условиях жилья, о бродяжничестве и попрошайничестве семьи.

Татьяна Титаева