Более 15 россиян за деньги получили военные билеты в Приозерском районе

Нелегальную выдачу военных билетов организовали в Приозерском районе Ленинградской области. Злоумышленники получили денежное вознаграждение от более 15 мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Участники организованной группы незаконно освобождали граждан от службы в армии. Предварительно установлено, что злоумышленники получали за одну «услугу» от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Им удалось оформить военные билеты для более чем 15 россиян.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Одного предполагаемого участника группы задержали.

Татьяна Титаева