Телопроизводство

Схему нелегальной торговли частями тел из морга накрыли в Санкт-Петербурге. По подозрению в причастности к преступлениям задержали Станислава Маслова, учредителя коммерческой организации, специализирующейся на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрея Кавецкого. Им назначена мера пресечения в виде ареста сроком по 4 апреля 2026 года. По данным СКР, сотрудник больницы получал от взяткодателя от 500 тыс. рублей за работу. Процедура передачи тела науке в России легальна и закреплена законодательством, однако работа с невостребованными телами требует прохождения особой, более сложной процедуры, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биоматериалы за денежное вознаграждение передавались нескольким коммерческим организациям и использовались ими как опытные образцы для обучения косметологии, хирургии и стоматологии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Биоматериалы за денежное вознаграждение передавались нескольким коммерческим организациям и использовались ими как опытные образцы для обучения косметологии, хирургии и стоматологии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, схему раскрыли экономический отдел регионального главка совместно с представителями Росфинмониторинга. Специалисты установили, что руководство одной из городских больниц на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших за денежное вознаграждение. Затем биоматериалы передавались нескольким коммерческим организациям и использовались ими как опытные образцы для обучения косметологии, хирургии и стоматологии. В большинстве своем это были тела граждан, ведущих асоциальный образ жизни и не имевших родственников, которые могли бы потребовать тело.

«Кроме того, представителям коммерческих структур научно-исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов. Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности»,— сообщила госпожа Волк.

ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. По данным следователей, речь идет о должностных лицах Александровской больницы. В учреждении от комментариев воздержались.

Следствие установило, что заведующий патологоанатомическим отделением Андрей Кавецкий после уговоров и подкупов одной коммерческой организации согласился на систематическую передачу невостребованных тел для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. «Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей»,— сообщили в пресс-службе СКР. В Александровской больнице и по месту работы исследователей прошли обыски, были обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным «Ъ Северо-Запад», правоохранители задержали сотрудников компании AnabiosS (ООО «Анатомические биомодели для симуляционного обучения»). Компания была зарегистрирована четыре года назад, следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка за 2024 год — 6 млн рублей. Там же указано, что организация занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук. Часть занятий, по данным «Ъ Северо-Запад», проходила в самой больнице.

Учредителями в равных долях являются Елена Кондрашкина (в соцсетях указана как руководитель лаборатории) и Станислав Маслов. Других бизнесов за ними не замечено. На данный момент сайт AnabiosS висит с сообщением «В режими обслуживания» (соблюдена авторская орфография). Кроме того, Telegram-канал организации также удален.

Как следует из кэша сайта, компания предоставляет курсы, кадавер-услуги (использование тела умершего в медицине и науке для обучения, исследований, вскрытия и тренировки хирургических навыков), а также занимается танатопрактикой (подготовка тела умершего к прощанию с помощью бальзамирования).

По номеру телефона организации на звонок корреспондента «Ъ Северо-Запад» не ответили.

«Использовать тело, органы или ткани умершего человека можно в медицинских, научных и учебных целях только при наличии письменного согласия умершего, сделанного им при жизни, а также если такое тело не востребовано. Такой порядок императивно закреплен действующим законодательством, в частности, статьей 68 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"»,— рассказал «Ъ Северо-Запад» адвокат Мартин Зарбабян. При этом, что касается невостребованного тела, правительством установлен порядок передачи такого тела. Например, передача невостребованного тела умершего человека, личность которого не установлена органами внутренних дел, не допускается. Кроме того, надо понимать, что сама по себе передача невостребованного тела или органов представляет сложную процедуру, отмечает эксперт. В частности, обязательными условиями передачи служат запрос принимающей организации и разрешение, оформленное в письменном виде.

Закупка исследователями частей человеческого тела — обычная вещь для обучения, рассказывают «Ъ Северо-Запад» собеседники в медиа-сфере. Чаще всего студентов приводят непосредственно на базы патологоанатомических отделений. Материал для занятий в рамках программ дополнительного профобразования используется как российский, так и поставляемый из-за рубежа. В 2020 году в СМИ всплыла информация о госзакупке петербургским НИИ имени Вредена частей человеческого тела на 13 млн рублей, информацию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Директор Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Рашид Тихилов в то время отмечал, что это обычная практика для крупных медицинских и научных центров. «Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Обучение хирургов на биоматериале, а не на пластиковых моделях, далеких от реальности, практикуется не только в нашей стране, но и во всем мире. Как по-другому учить врачей? Подобные закупки мы проводим раз в полтора-два года, в точном соответствии с федеральным законом № 44»,— рассказал господин Тихилов.

Позже, в 2023 году, российские частные образовательные проекты, которые организуют кадавер-курсы для врачей (обучение прикладной анатомии на телах), столкнулись с дефицитом биоматериала. Основным поставщиком трупов, по данным компаний, являлись США, но они прекратили продавать в Россию трупы. Из-за санкций цена кадавера выросла на 80–100%, а стоимость курсов для врачей — на 20–30%. Впрочем, в вузах, подведомственных Минздраву, “Ъ” заверили, что нехватки трупного материала не испытывают, а систему импортозамещения внедрять не придется — так как «у нас все свое».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург