«Геоизол» может лишиться офисов в БЦ «Крюммель Хаус» из-за долгов по кредитам

Строительная группа «Геоизол» может лишиться своих офисов в бизнес-центре «Крюммель Хаус», сообщает «Деловой Петербург». Арбитражный суд постановил продать 14 помещений, принадлежащих связанной с группой компании «Хрустальная, 11», для погашения долгов по кредитам УК «Геоизол» и Пушкинского машиностроительного завода. Общая стоимость выставляемой недвижимости оценивается в 204 млн рублей.

Решение связано с поручительством «Хрустальной, 11» по овердрафтам на общую сумму около 191 млн рублей. Кредитор, Т-Банк, потребовал от поручителя исполнения обязательств после того, как основные заемщики перестали обслуживать долги. В настоящее время идет также процесс банкротства как «Хрустальной, 11», так и Пушкинского машиностроительного завода.

Эксперты отмечают, что у группы есть шанс сохранить офисы, если найдутся средства для погашения долга до торгов. Однако если продажа состоится, а вырученных средств будет недостаточно, кредиторы могут инициировать процедуру привлечения к субсидиарной ответственности владельцев группы, что в перспективе грозит банкротством всей структуры.

Андрей Маркелов