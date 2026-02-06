Охранник петербургской школы, где ученик напал на учителя, отделалась штрафом

Сотрудницу школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга Ларису Азовцеву оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение требований к антитеррористической защищенности образовательного учреждения. В середине декабря в этой школе ученик 9 класса ранил учительницу математики.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, охранника привлекли к административной ответственности. Сотрудница 15 декабря нарушила требования к обеспечению безопасности в школе. Около учреждения не работает магнитный замок для организации санкционированного допуска посетителей и автотранспортных средств. При проверке также выявлено отсутствие охранной сигнализации.

Лариса Азовцева признала вину частично. Она заявила, что в день нападения нажала тревожную кнопку, вызвала полицию и скорую. В суде также прозвучали доводы о наличии видеонаблюдения за счет спонсорских пожертвований (запись ведется в дискретном режиме), о работе круглосуточной охраны в соответствии с заключенным госконтрактом. Суд оштрафовал охранника на 30 тыс. рублей.

Татьяна Титаева