Власти Ленобласти потратят 460 млн рублей на реконструкцию Шоссейной улицы в Буграх

Ленобласть выделит около 460 млн рублей на реконструкцию участка автодороги Петербург – Запорожское – Приозерск в Буграх, сообщает «Деловой Петербург». Тендер объявлен на реконструкцию участка Шоссейной улицы, который является частью указанной автодороги. Работы должны начаться в августе 2027 года и завершиться в ноябре 2028 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит расширить дорогу с двух до четырех полос, обустроить тротуары, велодорожку и остановки общественного транспорта. Проект был разработан в 2023 году при софинансировании местных девелоперов, которые построили в районе жилые комплексы. Эксперты отмечают, что несмотря на значительную сумму, проект направлен в первую очередь на улучшение транспортной доступности Бугров и разгрузку местных выездов.

Победитель тендера будет определен по результатам конкурса, заявки на который принимаются до 20 февраля. Существует вероятность, что им станет один из девелоперов, ранее участвовавших в финансировании проектной документации, что соответствует практике софинансирования инфраструктуры застройщиками в рамках развития территорий.

Андрей Маркелов