Резкий рост числа легальных такси и перевозчиков зафиксировали в Петербурге

В 2025 году рынок легкового такси в Петербурге показал значительный рост, сообщает пресс-служба Смольного. В реестр было внесено почти 19,7 тыс. новых автомобилей, доведя общий парк города до примерно 67 тыс. машин. Число легальных перевозчиков увеличилось на 133%, а в отрасль пришло более тысячи новых предпринимателей. Средний возраст такси составляет всего 5,5 лет, а в автопарке преобладают современные модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

Активность рынка подтверждается и увеличением числа обращений в профильный комитет. За год было обработано более 57,5 тыс. заявлений, что на 18% превышает показатель 2024 года. Параллельно ведется работа по поддержке маломобильных граждан: услуги социального такси оказывают 27 организаций, в парке которых почти 1,5 тыс. автомобилей, включая 39 спецмашин с подъемниками.

Ключевым проектом развития станет запуск единой государственной информационной системы такси, запланированный на 2026 год. Эта система позволит автоматизировать процессы, ускорить оформление документов и в реальном времени отслеживать ситуацию на дорогах, что повысит контроль и безопасность перевозок в городе.

Андрей Маркелов