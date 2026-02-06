Число отравлений в петербургской школе возросло до 37

К пятнице, 6 февраля, зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учеников и персонала школы № 39 в Невском районе Санкт-Петербурга. Отравление выявлено и у одного сотрудника пищеблока АО «КСП «Волна», сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В больнице продолжают получать помощь медиков шесть человек. Исследования выявили, что пациенты и контактные лица заразились норовирусной инфекцией. Управление ведомства продолжает контролировать ситуацию.

По факту массового отравления в образовательном учреждении возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее было известно о 25 случаях отравления в школе.

Татьяна Титаева