Более десяти мигрантов попали в отделы полиции после рейда в Адмиралтейском районе

Полиция пришла с масштабным рейдом на Сенной рынок и в хостел на набережной реки Фонтанки, 90, где проживают много иностранцев, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Лепнобласти.

В хостеле проверили документы примерно у 50 постояльцев, шесть из них доставили в отделы полиции для привлечения к ответственности за нарушение норм миграционного законодательства. По аналогичной статье КоАП накажут пятерых мигрантов с Сенного рынка. Всего на объекте проверили 120 человек, у большинства документы оказались в порядке.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о рейде в Московском районе города, где проверяли стройки. В итоге к ответственности привлекли 40 мигрантов.

Андрей Маркелов