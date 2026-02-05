Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию за избиение полицейских

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Адилова Рояла Арзу оглы к трем годам исправительной колонии строгого режима за избиение полицейских и одного из жителей. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (два эпизода — применение насилия в отношении представителей власти) и по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Суд установил, что в конце сентября у кафе в центре Нижнего Тагила несколько нетрезвых жителей устроили массовую драку. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС попытались пресечь беспорядки. В ответ на их требования участники конфликта оказали агрессивное сопротивление. Адилов применил физическое насилие в отношении инспектора и высказал в ее адрес угрозы. Ее коллега, пытавшийся оказать помощь коллеге, был избит. Адилов также нанес травму гражданину, который пытался помочь пострадавшему полицейскому — житель получил перелом костей носа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Ирина Пичурина