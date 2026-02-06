Сегодня исполняется 39 лет директору по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василию Бровко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Василий Бровко

Его поздравляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Ваш творческий, комплексный подход помогает в реализации масштабных проектов и многих национальных задач нашей страны. Вы внесли значительный вклад в стратегическое развитие госкорпорации «Ростех» и в цифровую трансформацию: изменили функцию ИТ в корпорации, способствовали внедрению отечественного ПО. Эти инициативы во многом определили технологический облик корпорации сегодня. В результате грамотного формирования имиджа «Ростеха» как открытого национального технологического лидера открылись новые возможности для кооперации и совместных проектов как с российским, так и с международным бизнесом. Пусть Ваши идеи продолжают менять жизнь к лучшему! С праздником!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»