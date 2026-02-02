Главные новости за 2 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor окончательно отказался от своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Компания не воспользовалась правом на обратный выкуп предприятия, срок которого истек в январе 2026 года.

Основатель петербургской сети зоомагазинов «Ле’Муррр» Алексей Иващенков признан банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в отношении предпринимателя процедуру реализации имущества.

Производство кроссоверов Omoda C5 переносят из Калининграда на бывший завод General Motors в петербургских Шушарах. Запуск производства на площадке, принадлежащей холдингу АГР, намечен на 2026 год.

Обуховский завод разработал наземную систему навигации, которая может заменить космические технологии. Новинка полностью автоматизирована и управляется из единого удаленного центра.

Учебный самолет Diamond DA, потерпевший крушение в Оренбургской области утром 2 февраля, принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. По факту трагедии Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.

Московский районный суд вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ООО «Энергодевелопмент» Артура Клименкова, признав виновным в совершении хищений и покушении на мошенничество в особо крупном размере (30 млн рублей). За это он осужден на шесть лет условно с испытательным сроком на пять лет.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал административного директора Кембриджской международной школы (CIS) Рима Хазибекова на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Причиной привлечения к ответственности стала публикация в соцсетях.

Константин Шостак стал временно исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс», сообщили источники «Ъ Северо-Запад» 2 февраля. Ранее он был главным инженером предприятия.

Подозреваемого в похищении девятилетнего Павла в Санкт-Петербурге задержали в соседнем регионе, сообщили «Ъ Северо-Запад» в СКР. Пропавший мальчик пока не найден.

В Санкт-Петербурге на торги выставили имущество и цессии к юрлицам обанкротившегося Таврического банка. Начальная стоимость трех объектов составляет около 190 млн рублей, цессий — 6,2 млрд рублей.

Полиция задержала двух жителей Приморского района Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге вышки сотовой связи около трассы А120 у деревни Черемыкино в Ленинградской области. За совершение преступления им обещали 500 долларов.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 15 годам колонии православного блогера и участника СВО Клауда Роммеля. Его признали виновным в изнасиловании 11-летней девочки и иных насильственных действиях сексуального характера.

Двоих граждан России перевезли из Бангкока в Паттайю по делу о похищении, убийстве и расчленении своего соотечественника, петербуржца Михаила Емельянова. Тело жертвы было обнаружено именно в курортном городе. На месте происшествия продолжаются следственные действия и допросы.

В Республике Карелия проведут служебную проверку в отношении министра финансов республики Александра Климочкина после предложения регионального ведомства отказаться от совершения спонтанных покупок. Глава региона Артур Парфенчиков раскритиковал идею чиновников.