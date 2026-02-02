Обуховский завод представил заменяющую спутник систему навигации
Обуховский завод разработал наземную систему навигации, которая может заменить космические технологии, сообщает пресс-служба Смольного. Новинка полностью автоматизирована и управляется из единого удаленного центра.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Комплекс обеспечит точную навигацию в условиях, когда сигналы со спутника искажены или недоступны. По словам разработчиков, их система может использоваться в любой точке страны, включая акваторию Северного морского пути. Разработка успешно прошла все испытания, ее планируют запустить в Обь-Енисейском регионе.
