Обуховский завод представил заменяющую спутник систему навигации

Обуховский завод разработал наземную систему навигации, которая может заменить космические технологии, сообщает пресс-служба Смольного. Новинка полностью автоматизирована и управляется из единого удаленного центра.

Комплекс обеспечит точную навигацию в условиях, когда сигналы со спутника искажены или недоступны. По словам разработчиков, их система может использоваться в любой точке страны, включая акваторию Северного морского пути. Разработка успешно прошла все испытания, ее планируют запустить в Обь-Енисейском регионе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Обуховский завод поставил компании «Метрострой Северной столицы» щиты для строительства коричневой ветки метро.

Андрей Маркелов