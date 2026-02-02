По факту крушения самолета СПбГУ ГА в Оренбургской области возбудили дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения в Оренбургской области легкомоторного учебного самолета, принадлежавшего Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Жертвами авиационного инцидента стали три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

Росавиация подтвердила гибель трех человек в результате катастрофы учебного самолета Diamond DA40. Воздушное судно выполняло тренировочный полет. На его борту находились 35-летний пилот-инструктор и двое курсантов университета в возрасте 20 и 21 года. В Росавиации выразили соболезнования родным и близким погибших.

Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК). На место происшествия вылетели руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский.

Уральская транспортная прокуратура начала доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В университете гражданской авиации пока воздерживаются от комментариев о причинах произошедшего.

Андрей Маркелов, Татьяна Титаева